0:3-Pleite gegen Japan

Yokohama. Die Enttäuschung über die zweite Niederlage bei der WM in Japan schüttelten die deutschen Volleyballerinnen schnell ab. „Mein Team hat heute super gekämpft, auch wenn es drei, vier Punkte zurückgelegen hat. Wir hätten heute einen Satz verdient gehabt,“ sagte Bundestrainer Felix Koslowski nach dem 0:3 (25:27, 20:25, 24:26) gegen die Gastgeberinnen zum Abschluss der ersten Gruppenphase.

Spielführerin Maren Fromm und Co. gehen nun als Dritte der Gruppe A in die Zwischenrunde, alle Punkte und Sätze werden mitgenommen. Das Ticket für die zweite Gruppenphase hatte das Team nach drei 3:0-Siegen gegen Kamerun, Argentinien und Mexiko vorzeitig gelöst. Mit neun Punkten lag die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) hinter Vize-Europameister Niederlande (14) und den Gastgeberinnen (13).

In der nächsten Runde kämpfen die 16 verbliebenen Mannschaften in zwei Achtergruppen um die Plätze in der Top-6-Runde. Dann werden in zwei Dreiergruppen die Halbfinal-Teilnehmer ermittelt. Zum Auftakt geht es für die Deutschen am Sonntag gegen den WM-Dritten Brasilien. sid