150 Minuten gegen geistigen Abbau

Für Menschen mit einer genetischen Mutation, die Alzheimer schon in jüngeren Jahren auslöst (autosomal dominante Alzheimer-Erkrankung, ADAD), kann körperliche Aktivität von mindestens 2,5 Stunden in der Woche günstige Auswirkungen auf die Alzheimer-Pathologie im Gehirn haben und den kognitiven Abbau verlangsamen. Dies teilt das Tübinger Universitätsklinikum in einer Presseerklärung mit. Die Ergeb...