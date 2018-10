17 Kinder ohne Platz

Dußlingen ist bei der Kinderbetreuung in Rückstand geraten. In jüngster Zeit seien unvorhersehbar viele junge Familien nach Dußlingen gezogen, informierte Hauptamtsleiterin Iris Manz am Donnerstag im Gemeinderat. Der Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen habe sich „in rasanter Geschwindigkeit weiterentwickelt“. Die Dynamik dieser Zuzüge sei nicht abschätzbar gewesen. Bürgermeister Thomas Höl...