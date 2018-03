Laupheim. Sie stünden in dringendem Verdacht der Mittäterschaft, bestätigte die Staatsanwaltschaft Stuttgart. «Wir gehen mittlerweile nicht mehr nur von unterlassener Hilfeleistung aus, sondern davon, dass die Eltern an der Tat beteiligt waren», hatte Sprecher Jan Holzner der «Schwäbischen Zeitung» (Freitag) gesagt. Den Eltern werde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Tötungsabsicht werde ihnen bisher nicht unterstellt, da sie offenbar nach dem Messerangriff auf ihre Tochter den Rettungsdienst gerufen hätten.

Die 17-Jährige war am Abend des 27. Februar in ihrem Zimmer in der elterlichen Wohnung durch Stiche in den Oberkörper schwer verletzt worden. Gegen den Bruder der Libyerin und ihren syrischen Ehemann nach islamischem Recht wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Die 17-Jährige soll versucht haben, sich wegen eines anderen von ihrem 17 Jahre älteren Mann zu trennen, hieß es bei der Polizei. Wie die «Schwäbische Zeitung» berichtet, hatte das Amtsgericht Biberach den Eltern jüngst das Sorgerecht entzogen.