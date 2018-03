Walldorf. Die 19-jährige Fahrerin hatte am Sonntagabend zu spät bemerkt, dass der Verkehr auf ihrer Spur zum Erliegen gekommen war, wie die Polizei mitteilte. Ihr Auto fuhr ungebremst auf das vor ihr fahrende Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde ihr Wagen nach links geschleudert und prallte gegen die Mittelleitplanke. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen an der rechten Hand in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des zweiten beteiligten Fahrzeugs blieben auf den ersten Blick unverletzt, wurden aber zur Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.