Engstingen. Während er mehrere Autos in einer Kurve überholte, kollidierte sein Wagen in Engstingen (Landkreis Reutlingen) mit einem Tanklaster, wie die Polizei mitteilte. Durch den Zusammenstoß wurde er so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle starb. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.