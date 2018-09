Freiburg. Anfang Juli sind die Ermittler nach dem überraschenden Hinweis eines Bekannten des Mannes erneut aktiv geworden und auf den nun Festgenommenen gestoßen. Nach der Tat 2003 gefundene Körperspuren stimmten mit der DNA des Mannes überein.

Die 57 Jahre alte Frau, die aus Karlsruhe stammte, war am 17. Januar 2003 in Bad Krozingen nach Dienstende auf der Straße vor einer Klinik in ihr Auto gezerrt worden. Sie hatte in Kliniken als Reinigungskraft gearbeitet. Im März 2003 war sie einige Kilometer entfernt in einem Wald bei Ehrenkirchen nackt und erstochen gefunden worden.

Der Verdächtige habe Angaben zu seinem Motiv gemacht, sagte der Leiter der Freiburger Staatsanwaltschaft, Dieter Inhofer. Mehr wollten die Ermittler dazu aber nicht sagen. Er habe unauffällig bei Freiburg gelebt und sei bis zu seiner Festnahme mit dem Gesetz nicht in Konflikt gekommen. „Er war erleichtert“, sagte Staatsanwalt Tomas Orschitt über den Moment, in dem der Mann nun das Geständnis ablegte.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau am Tag ihrer Entführung ermordet und in den Wald gelegt wurde. Eine Verbindung zwischen dem Opfer und dem nun Festgenommenen habe damals durch einen gemeinsamen Bekannten bestanden. Um ein Zufallsopfer handle es sich bei der Frau nicht. Anwohner hatten Hilfeschreie gehört, aber nicht helfen können.

Ermittler: Kein Sexualdelikt

Es handele sich nicht um ein Sexualdelikt, sagte Staatsanwalt Orschitt. Nach der Entführung sei der Mann mit dem Auto des Opfers unterwegs gewesen. Am Fahrersitz fanden sich seine Körperspuren. Zudem habe er mit der Bankkarte der Frau Geld abgehoben. Dabei waren Fotos einer Überwachungskamera von dem Maskierten entstanden. Der Zeuge habe den Rucksack des Mannes auf damals veröffentlichten Fotos erkannt, sagte Inhofer. Warum der Zeuge mit seiner Aussage so lange gewartet hat, blieb unklar.