23-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen der Polizei hielt sie zunächst am rechten Fahrbahnrand an, um einen Mitfahrer aussteigen zu lassen. Anschließend fuhr sie wieder los und wollte nach einigen Metern Fahrt auf der Goethestraße wenden. Zeitgleich fuhr ein 90-jähriger Fahrer eines Ford Fusion auf der Goethestraße von der Breitestraße kommend. Er wollte die Fiesta-Fahrerin überholen, so dass beide zusammen stießen. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von 13000 Euro aus.