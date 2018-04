23-Jähriger in Mannheim niedergestochen: Täter unbekannt

Mannheim. Er sei in ein Krankenhaus gekommen und habe sich dort behandeln lassen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er hatte wohl mehrere Stichverletzungen und musste operiert werden. Es habe keine Lebensgefahr bestanden. Die Polizei sucht nach drei unbekannten Männern, die möglicherweise als Täter in Betracht kommen. Nähere Angaben zu den Hintergründen wurden nicht gemacht. Es werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.