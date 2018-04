Ein leicht verletzter Autofahrer und rund 24000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntagvormittag kurz vor 9 Uhr an der Einmündung der Straße „An den Kelterwiesen“ auf die Dammstraße ereignet hat. Ein 33-jähriger Fahrer eines Citroën C3 wollte von „An den Kelterwiesen“ nach links auf die Dammstraße abbiegen. Hierbei achtete er nicht auf einen Ford Focus, dessen 23-jähriger Fahrer sich auf der bevorrechtigten Dammstraße (B 14) der Einmündung näherte. Beim heftigen Zusammenstoß wurde der Citroën abgewiesen und prallte gegen das zum Neckar hin montierte Brückengeländer. Der Citroën-Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, wollte jedoch keine medizinische Erstversorgung an der Unfallstelle. An den beiden Autos entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden.