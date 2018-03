30 neue Mitglieder gewonnen

Sehr gut besucht war die Mitgliederversammlung des Bildechinger Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Bildechingen am Sonntag. Vorsitzender Andreas Hesse lenkte nach der Begrüßung und der Totenehrung sogleich den Fokus in seinem Bericht darauf, was die Bildechinger in diesem Jahr am meisten umtreiben dürfte: das Dorffest zum 1250-Jahre-Jubiläum vom 20. bis zum 22. Juli.Gerade auch aus diesem Anlass se...