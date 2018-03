40 Punkte als Versicherung für den Klassenerhalt

Stuttgart. Und los geht's: Vorbei ist die Länderspielpause, noch sieben Spiele ist diese Saison lang. Die Fußball-Bundesliga nähert sich den wichtigen Entscheidungen: Wer steigt ab? Wer erreicht welchen Europacup-Platz? Sonnenklar ist nur, dass der FC Bayern München zum 28. Mal deutscher Meister wird. Vielleicht schon jetzt an Ostern.

Der VfB bekommt es heute (15.30 Uhr/Sky) zu tun mit dem Hamburger SV, der just auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht ist. Gerade bei diesem Nord- Süd-Klassiker spiegelt sich für die Stuttgarter die jüngere Vergangenheit wider: Abstiegsangst und Trainerwechsel.

Sieben Spiele, 17 Punkte

Dann kam die Überraschung: Tayfun Korkut. Von den wenigsten wurde der 43-Jährige als Hoffnungsträger gesehen, kaum einer traute ihm die Rettung zu. Doch die großen Sorgen ist der seit sieben Spielen ungeschlagene VfB, der dabei 17 Punkte einsammelte, nun los. Im Gegensatz zum HSV (18 Zähler), der das erste Auswärtsspiel unter dem neuen Trainer Christian Titz, einem Mannheimer, unbedingt gewinnen muss, um vielleicht noch an den schon sieben Punkte entfernten Relegationsplatz heranzukommen. Das soll ausgerechnet beim VfB klappen, der einen unglaublichen Lauf hat?

Die Stuttgarter Abwehr zeigt sich stabilisiert, muss jedoch erneut den Ausfall Timo Baumgartls wegstecken. Der Innenverteidiger hat nach seiner Gehirnerschütterung weiterhin vorsichtig zu sein. Vorne macht Mario Gomez entscheidende Tore wie zuletzt mit dem Doppelpack beim 2:1 in Freiburg. Sechs Treffer stehen in der Rückrunde schon auf dem Konto des 32-jährigen Nationalstürmers, der sich trotz großer Konkurrenz berechtigte WM- Hoffnungen machen kann.

Heute könnte es dem VfB- Rückkehrer vorbehalten sein, das 100. Heimspieltor im insgesamt 52. Duell vor Stuttgarter Publikum zu erzielen. Überhaupt ist es die Effizienz, die den Aufsteiger aus der zweiten Liga gut dastehen lässt: Mit zwölf Treffern im eigenen Stadion holte die Mannschaft 26 Punkte und kassierte als drittbestes Heimteam der Liga mit sieben die wenigsten Gegentore.

Nun sollen mit dem erhofften „Dreier“ gegen den HSV die 40 Punkte, so etwas wie die gefühlte Versicherung für den Klassenerhalt, voll gemacht werden.

„Die Pflicht ist noch nicht erreicht“, hat Korkut betont und hinzugefügt: „Wenn man die 40 hat, ist es so, dass es vielleicht rechnerisch immer noch nicht so ist, dass man die Liga hält, aber die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Bis dahin werde ich jedenfalls kein Wort über die Kür in den Mund nehmen.“

Kein leichtes Restprogramm

Die Kür, das wäre der Sprung in die Europa League. Der VfB liegt momentan auf Rang acht. Fünfter oder Sechster müsste Korkuts Team werden, um nächste Saison den StartpPlatz im internationalen Geschäft sicher zu haben, eventuell reicht auf Rang sieben. Doch damit würde auch die Befürchtung größer, dass die Mannschaft nach Abstieg und gerade erst überstandener Abstiegsnot mit einer Doppelbelastung eindeutig überfordert sein könnte.

Dass ein Aufstieg in die Europa League nicht zum Selbstläufer wird, dafür kann das Restprogramm sorgen. Einerseits bekommt es der VfB noch mit drei Klubs zu tun, die im Abstiegskampf alle Kräfte mobilisieren müssen (HSV, Hannover, Bremen), andererseits mit extrem ambitionierten Teams wie Dortmund, Leverkusen, Hoffenheim und FC Bayern. Mit Ausnahme der Münchner geht es für die drei übrigen noch um sehr viel.