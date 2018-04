Aalen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Betrunkene den Übergang von Zug zu Bahnsteig nicht geschafft und stürzte ins Gleisbett. Der Lokführer konnte den 56-Jährigen noch am Bein packen und milderte den Sturz so ab. Der Polizei zufolge verletzte sich der Mann an Schulter und Hüfte und wurde ins Krankenhaus gebracht.