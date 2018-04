61-Jährige nach Leichenfund des Mordes verdächtigt

Pforzheim. Der 74-Jährige ist am Montag tot in seiner Wohnung gefunden worden, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Mittwoch mitteilten. Die Polizei geht davon aus, dass er schon mehrere Wochen tot war, die Wohnung aber weiter benutzt worden ist.

Die 61-Jährige hat den schwerkranken Mann laut Staatsanwaltschaft vermutlich privat betreut. Sie war den Informationen zufolge wegen kleinerer Betrugsdelikte polizeibekannt. Dem Antrag auf einen Haftbefehl gab der Amtsrichter nicht statt, die Frau ist weiter auf freiem Fuß.

Woran der Mann gestorben ist, werde noch untersucht, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Ein Ergebnis stehe frühestens in einigen Wochen fest. Eine Obduktion der Leiche hat allerdings keine Hinweise auf Gewalteinwirkung erbracht. Eine Bekannte des Mannes hatte die Polizei verständigt, weil sie den Mann nicht erreichen konnte.