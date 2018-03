620 neue Erstsemester

Gute Stimmung trotz Nieselregens: Die Hochschule Reutlingen hat am Montagvormittag ihre neuen Erstsemester-Studierenden auf dem Campus begrüßt. Zum Sommersemester haben sich 620 Erstsemester für ein Studium in Reutlingen entschieden. Davon beginnen 420 ihr erstes Semester in Bachelor-Studiengängen, 200 Bewerber haben sich zum Masterstudium eingeschrieben. Mit 2491 Bewerbungen ist die Zahl zwar we...