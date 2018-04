66-Jähriger stürzte vom Müll-Auto

Eine schwere Knieverletzung hat sich ein Müllwerker beim Sturz von einem Müll-Fahrzeug am Dienstagnachmittag in Altingen zugezogen. Nach den Angaben der Polizei stand der 66-Jährige um 15 Uhr als Lader auf dem linken Standbrett am Fahrzeugheck des Müllwagens. Als der Fahrer von der Altinger Schwedenstraße in die Vorstadtstraße abbog, stürzte der Mann aus bislang ungeklärter Ursache auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Dort wurde er stationär aufgenommen.