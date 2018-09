Ludwigsburger Kürbisregatta 70 Kanuten gehen an den Start

Insgesamt 35 Frauen und 35 Männer paddeln am Wochenende in Ludwigsburg um den Sieg bei der 15. Deutschen Meisterschaft im Kürbisbootrennen (jeweils 13.00 Uhr am Samstag und Sonntag).