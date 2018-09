700 Gramm Marihuana in kleinen Päckle

Dessen Vermieter hatte am Dienstag gegen 16 Uhr die Polizei gerufen, weil der junge Mann einen Bekannten bei sich wohnen ließ, obwohl ihm das untersagt worden war. Als die Beamten an der Wohnung ankamen, schlug ihnen starker Marihuana-Geruch entgegen, der aus dem Zimmer des 21-Jährigen drang.

Wie die Polizei berichtet, brachte eine richterlich angeordnete Durchsuchung knapp 700 Gramm Marihuana zum Vorschein, das zum Teil bereits in Portionsgrößen abgepackt war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der 21-jährige Deutsche am Mittwochnachmittag dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Der junge Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.