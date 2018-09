Korntal-Münchingen. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei war der Senior am Mittwoch aus bisher ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 10 mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten. Bei Korntal-Münchingen kollidierte er mit einem entgegenkommenden Laster. Dabei geriet sein Wagen in Brand. Der Mann starb noch am Unfallort. Der 41 Jahre alte Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Während Unfallaufnahme und Bergung musste die Bundesstraße zeitweise in beiden Richtungen gesperrt werden.