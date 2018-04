Stuttgart. Am Dienstag starten sie mit dem Fach Deutsch, wie das Kultusministerium am Montag in Stuttgart mitteilte. Insgesamt befinden sich derzeit rund 28 600 Schüler in den Klassenstufen 9 und 10 an den öffentlichen und privaten Haupt-/Werkrealschulen. Die etwa 7200 Schüler der neunten Klassen sowie die rund 1700 Schüler der zehnten Klassen an den öffentlichen und privaten Gemeinschaftsschulen können gleichfalls den entsprechenden Abschluss machen. Auf Deutsch folgt dann noch Mathematik und am 3. Mai die Englischprüfung. Für die Schüler an Werkrealschulen, die den Werkrealschulabschluss anstreben, starten die schriftlichen Prüfungen am Mittwoch mit Deutsch. Dann geht es weiter mit Mathematik und Englisch.