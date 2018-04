Abschlusstanz sucht Aktive

Zum Fest der Nationen am 12. und 13. Mai im Schänzle gibt es dieses Jahr ein Tanzprojekt: „Let’s dance together!“ Am Fest beteiligte Vereine und Initiativen, aber auch interessierte Bürger/innen entwickeln gemeinsam eine Choreografie, in der sie Tanzschritte aus den jeweiligen Kulturen und Tanzstilen zusammenfügen. Am Fest der Nationen führt die Tanzgruppe die Choreografie auf und tanzt gemeinsam...