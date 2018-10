Acht Leichtverletzte bei Unfall mit Linienbus

Stuttgart. Eine 47 Jahre alte Autofahrerin habe den Bus am Donnerstag übersehen, als sie von einer Tankstelle auf eine Straße abbog, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Bus stieß mit dem Auto zusammen, durch die Bremsung und den Aufprall wurden acht Fahrgäste leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten die Verletzten und brachten fünf von ihnen in ein Krankenhaus, das sie aber später wieder verlassen konnten.