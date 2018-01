Berlin. Eine 37-jährige Frau in Top-Position wird Mutter. Ende der Geschichte. Ende der Geschichte? Eben nicht. Das erfährt gerade Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern. Dass die Regierungschefin im Amt ein Kind bekommt, ist zwar keine Weltpremiere – aber immer noch höchst ungewöhnlich. Weil auch junge Frauen in höchsten politischen Ämtern keine Selbstverständlichkeit sind. Fragen zur Familienplanung musste Ardern schon beantworten, bevor sie Premierministerin wurde. Fragen, die männlichen Kollegen nie gestellt würden. Als der frühere britische Premierminister Tony Blair im Jahr 2000 überraschend Nachwuchs in der Downing Street ankündigte, stand das Land Kopf – vor Freude. Klein Leo bescherte viele Sympathiepunkte, Sorge um die berufliche Funktionsfähigkeit des Vaters machte sich kaum jemand.

Inzwischen nehmen zwar auch Väter in der Politik Elternzeit. Doch das ist Kür. Ein Pflichtprogramm müssen sie nicht vorlegen. Ardern dagegen präsentierte gleich einen fertigen Einsatzplan: Sechs Wochen Mutterschutz, Vertretung im Amt durch den Vize, danach übernimmt der Papa. Ende der Geschichte.