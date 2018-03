Ein 29-jähriger Autofahrer befuhr am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr die Schwarzwaldstraße in Freudenstadt talwärts, in Richtung Ortsmitte. Als er an einem parkenden Fahrzeug vorbeifahren wollte, erkannte er eine entgegenkommende Pkw-Fahrerin zu spät. Der 29-Jährige bremste, geriet ins Schleudern und prallte gegen den Citroen der 59-Jährigen.

Durch die Wucht der Kollision wurde der Golf des Unfallverursachers nach rechts abgewiesen und prallte noch gegen einen geparkten Peugeot. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 59-Jährige leichte Verletzungen. Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 8000 Euro.

Der 29-Jährige stand unter alkoholischer Beeinflussung. Sein Führerschein wurde in Verwahrung genommen. Außerdem wird er bei der Staatsanwaltschaft Rottweil wegen Straßenverkehrsgefährdung angezeigt.