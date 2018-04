Kathrin Kammerer hat einen historischen Spaziergang gemacht Als 900 Reutlinger Häuser den Flammen zum Opfer fielen

Die Legende sagt, am 23. September 1726 habe eine Magd im Haus vom Schuster Dürr einen Kerzenstummel fallen gelassen. Er flog durch die Löcher im Bretterboden hinab in die Scheune und schnell stand das ganze Haus in Flammen.