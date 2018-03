Als Weiß und Blau die vorherrschenden Farben waren

Friedemann Seevers wurde am 5. August 1944 geboren. Er lebte mit seinen Eltern in Glatt und wuchs mit seiner neun Jahre jüngeren Schwester in der elterlichen Pension und Gaststätte auf. Als seine Mutter bereits im Alter von 46 Jahren starb, brach der damals 22-Jährige seine schulische Laufbahn ab und betrieb gemeinsam mit seinem Vater Heinrich die Gaststätte. Das „Züfle“ war in den 1960er-Jahren ...