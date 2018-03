Hierzulande, sagt das Landgericht Stuttgart, sei so ein Tempoverstoß schließlich keine Straftat, sondern nur eine Ordnungswidrigkeit. Also gibt es keinen Grund, den „Gotthard-Raser“ in eine deutsche Zelle zu stecken.

In der Schweiz war der Mann zu 30 Monaten Haft verurteilt worden, 18 davon auf Bewährung. Bei den Nachbarn gilt auf der Autobahn ein Tempolimit von 120. Der Ditzinger jedenfalls ist zu seinem Prozess in der Schweiz lieber nicht gekommen. Stattdessen erklärte er den Schweizern damals, er habe ja nichts Schlimmes gemacht und außerdem habe die Alpen-Rallye mit seinem 482 PS starken BMW gehörig Spaß gemacht.

Die Eidgenossen reagierten mit einem Brief ans Justizministerium in Stuttgart. Inhalt: Ersuchen um Vollstreckung der Freiheitsstrafe. Damit sind sie nun abgeblitzt. Möglich ist zwar noch ein Einspruch der Staatsanwaltschaft, passieren wird dem schnellen Fahrer aber eher nichts. Deutsches Tempo und schweizerisches Tempo ist eben nicht das gleiche. Siehe oben.

Schweiz-Urlaube sind für den Delinquenten allerdings weiterhin gestrichen. Dort droht Gefängnis. Und sollten die Schweizer sogar noch einen internationalen Haftbefehl ausstellen, wird es vollends spannend. Spritztouren ins Ausland sind dann ersatzlos gestrichen. Alfred Wiedemann