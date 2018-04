Ulm. Das ist eine relativ normale Sache. Kein Betrieb wird einen Lehrling nehmen, den er für völlig ungeeignet hält. Kein Azubi wird einen Beruf erlernen wollen, der ihm nicht zusagt. Wenn die Zahl der Ausbildungsabbrecher jetzt spürbar angestiegen ist, dann hängt das mit der guten Konjunktur und damit mit der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt zusammen. Wer eine oder gar mehrere Alternativen zu einer Ausbildung hat, die ihm nicht gefällt, wird nicht lange zögern, sie abzubrechen.

Es ist eben nicht in erster Linie die Bezahlung, an der eine Ausbildung scheitert. Die Forderung nach einem Mindestlohn für Azubis geht schon allein deshalb am Kern der Sache vorbei. Es gibt genug Betriebe und Berufe, die anständig bezahlen – bei guter Konjunktur und Mitarbeitermangel umso mehr – und dennoch vergeblich Auszubildende suchen.

Die alte Debatte wird weitergehen. Hoffentlich hält auch die gute Konjunktur, die sie ausgelöst hat, noch eine Weile an.