Berlin. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) solle bis Sonntag ein Konzept erstellen. An dem Tag treffen sich Merkel, Scheuer und Vertreter der Autoindustrie, um den technischen Umbau am Motor zu verhandeln.

Das „Handelsblatt“ schreibt, dass hinter den Kulissen über eine Kostenbeteiligung der Autobauer verhandelt werde. VW argumentiere mit der womöglich fehlenden Kundenakzeptanz. Generell stelle sich die Frage nach der Kundenakzeptanz der „Nebenwirkungen“ von Hardwarenachrüstungen, wie zum Beispiel der Verlust des Reserverades für den Adblue-Tank.

Regierungssprecher Steffen Seibert betonte am Freitag in Berlin, dass die Regierung bis Ende September eine „gemeinsame Positionierung“ vorstellen werde. Das gelte nach wie vor. Von Seiten des Bundesverkehrsministeriums hingegen gab es keine konkreten Angaben zu den geplanten Gesprächen.

In der Großen Koalition herrscht Uneinigkeit bezüglich der Nachrüstung älterer Autos, die vom Diesel-Skandal betroffen und für die Stickoxidbelastung in Innenstädten verantwortlich sind. Während sich Bundesumweltministerium Svenja Schulze (SPD) für stufenweise Nachrüstungen ausspricht und dabei auch die Autounternehmen in der Pflicht sieht, lehnt Scheuer den Umbau ab. Er verweist darauf, dass die Umrüstung technisch zu aufwendig, rechtlich nicht durchsetzbar und nicht finanzierbar sei.

Anfang der Woche war Bewegung in die verhärteten Positionen gekommen. Der Verkehrsminister hatte nach einem Treffen mit Merkel einen weiteren Vorschlag unterbreitet: So plädierte er für eine Neuauflage von Kaufprämien, mit denen Dieselfahrer dazu bewegt werden sollen, ihre alten Autos gegen neue umzutauschen.