Amateurclubs machen Werbung für Fußball-EM in Deutschland

Stuttgart. Beim Landesliga-Derby zwischen dem FV 08 Rottweil gegen den Lokalrivalen SV Zimmern werden beide Teams am Freitag mit dem Ärmel-Banner «Germany candidate for UEFA Euro 2024» auflaufen, wie der württembergische Fußballverband mitteilte. Zudem sollen die Einlaufkinder weiße Aktionsshirts und der Schiedsrichter einen Schriftzug auf dem Rücken tragen. Ähnliches finde in allen Landesverbänden statt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die EURO 2024 wird am 27. September durch die Exekutive der Europäischen Fußball-Union (UEFA) vergeben. Neben Deutschland bewirbt sich außerdem die Türkei um die Austragung des Turniers.