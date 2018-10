An der Tabellenspitze nichts Neues

Die alleinige Tabellenführung übernommen hat in der Bezirksliga die TSG Wittershausen, was aber keine Extra-Anstrengungen erforderte. Der bisher punktgleiche VfR Klosterreichenbach hatte spielfrei. Weiter ohne Zähler geblieben sind am Wochenende der SV Tumlingen-Hörschweiler und der VfL Hochdorf.SV Tumlingen-Hörschweiler – SG Busenweiler-Römlinsdorf 0:4 (0:4). Etwa zehn Minuten lang war die Parti...