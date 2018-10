Angriff auf den Dauerrivalen Berlin

Friedrichshafen. Nach dem Titelgewinn mit der polnischen Nationalmannschaft bei der WM-Endrunde in Italien startet Volleyballcoach Vital Heynen mit den Herren des VfB Friedrichshafen den Angriff auf Bundesliga-Serienmeister Berlin Volleys. „Ich werde kaum sagen, dass wir nicht Meister werden wollen“, sagte Libero Markus Steuerwald vor dem heutigen (19.30 Uhr) Derby-Auftakt beim TV Rottenburg.

Nach drei Finalniederlagen in Serie gegen den Berliner Dauerrivalen wollen die Friedrichshafener Herren endlich wieder eine Bundesligasaison krönen. In der vergangenen Spielzeit sah es lange Zeit danach aus, denn der VfB feierte 37 Siege am Stück. Dann verdarb aber der von den Volleys reaktivierte Trainer Stelian Moculescu seinem langjährigen Verein die Endspielserie. Heynen und seine Mannschaft musste sich am Ende mit Pokal und Supercup trösten – das Minimalziel für die anstehende Saison.

Teams im Umbruch

Der Start könnte für den VfB holprig werden. Heynen stieg erst vor wenigen Tagen in die Vorbereitung ein und die beiden Zuspieler Martin Krüger (TSV Herrsching) und Jakub Janouch, Nationalspieler Tschechiens, sind neu an Bord beim Rekordchampion vom Bodensee. Sein Duo brauche „noch Zeit“, mahnte Heynen.

Einen gravierenden Umbruch erleben dagegen die Berliner. Moculescu hat sich zurückgezogen, gleich sieben neue Spieler schlagen künftig für den Titelverteidiger auf. Außerdem ist der Berliner Trainer neu. Der Franzose Cédric Énard führte Tours VB in seiner Heimat zur Meisterschaft und soll nun auch die Volleys weiter an der Spitze halten. dpa