Kommentar Polen Angriff auf den Rechtsstaat

Zugegeben: Einen gewissen Einfluss der politischen Parteien auf die Besetzung von höheren Gerichtsposten gibt es auch in Deutschland über die Richterwahlausschüsse. Denn in diesen Ausschüssen haben die Abgeordneten eine Mehrheit über die dort vertretenen Richter. Allerdings kommen die Parlamentarier aus verschiedenen Parteien, so dass der Einfluss in eine politische Richtung kaum möglich ist.