Anklage gegen Hundehalterin

Hechingen. Die tödliche Hunde-Attacke auf eine Seniorin in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) hat die Region im Mai vergangenen Jahres erschüttert. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Hechingen Anklage wegen fahrlässiger Tötung gegen die Halterin erhoben. Der Hund der Rasse Kangal hatte sich von der Kette losgerissen, war über den Zaun des Grundstücks gesprungen und hatte eine 72-jährige Spaziergängerin tödlich verletzt.

Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen ergaben die Ermittlungen den Verdacht, dass das Grundstück, auf dem der Hund lebte, für die Haltung eines Kangals ungeeignet war. Zudem vermutet man, dass die Beschaffenheit des Halsbands, mit dem der Hund im Garten angekettet war, so schlecht war, dass der Hund sich befreien konnte.

Kein Behördenversagen

Angeklagt werden soll nicht nur die 43-jährige Hundehalterin – auch ein 47-Jähriger, der der Frau den Hund überlassen hatte, obwohl er über die Zustände der Haltung des Hundes informiert gewesen sein soll. Kangals sind anatolische Hirtenhunde, sie sind in einigen Bundesländern als vermutlich gefährlich eingestuft.

Für ein mögliches strafrechtlich relevantes behördliches Versagen im Zusammenhang mit der Hundehaltung haben sich laut Staatsanwaltschaft keine Anhaltspunkte ergeben. Nachbarn hatten die Behörden kritisiert und schon vor dem tödlichen Zwischenfall auf die Gefahr, die von dem Hund ausging, sowie auf unwürdige Haltungsbedingungen hingewiesen.

Das Veterinäramt hatte auf die Beschwerden hin die Tierhaltung in dem Haus, in dem neben dem Kangal zwei weitere Hunde und mehr als 20 Katzen lebten, überprüft und stufte die Haltungsbedingungen als artgerecht ab. Stettens Bürgermeister Maik Lehn erklärte seinerzeit, dass die Gemeinde im Kreis Sigmaringen in einem solchen Fall bei einem Privatgrundstück keine Handhabe habe, wenn es vom Veterinäramt keine Beanstandungen gibt.

Zwei Wochen Zeit

Einen Verhandlungstermin für den Fall gibt es bisher noch nicht: „Nachdem die Anklageschrift nun zugestellt wurde, haben die Angeklagten zwei Wochen Zeit, um Einwendungen gegen die Eröffnung des Verfahrens zu erheben oder Beweiserhebungen zu beantragen“, erklärte Richter Christoph Freudenreich vom Amtsgericht Sigmaringen. Nach Ablauf der zweiwöchigen Einlassungsfrist werde der Eröffnungstermin des Verfahrens bestimmt. „Ich gehe davon aus, dass es nach Ostern soweit sein wird“, erklärt Freudenreich auf Anfrage unserer Zeitung.