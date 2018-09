München. Als Teenager sah sie bei einem ihrer ersten Kinobesuche „Star Wars“. Die Filmmusik hatte es Anne-Sophie Mutter sofort angetan. Nun erfüllt sich die Weltklasse-Geigerin einen Jugendtraum: Sie wird am 14. September 2019 auf dem Münchner Königsplatz beim ersten wirklich großen Open Air ihrer Karriere eigens für sie arrangierte Stücke aus berühmten Filmmusiken des mehrfachen Oscar-Preisträgers John Williams spielen. „Das ist ein Wagnis für mich“, sagte die Ausnahmekünstlerin am Freitag – exakt ein Jahr vor dem Konzert – vor Journalisten in München.

Mutter nannte die Kompositionen des mit ihr befreundeten Williams „heroisch-majestätische Musik“. Die meisten der für das Freiluft-Konzert ausgewählten Werke, unter anderem aus „Schindlers Liste“ oder „Die Geisha“, würden derzeit für Geige umgeschrieben. Im kommenden Frühjahr nimmt Mutter die Arrangements zusammen mit dem Royal Philharmonic Orchestra unter der Leitung von David Newman auf CD auf – unter dem Titel „Across The Stars“. dpa