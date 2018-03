81 Bundesliga-Spiele für Braunschweig: Sid-Marlon Theis von den Walter Tigers Tübingen (im Hinspiel gegen Nemanja Jaramaz) kehrt am Montag an alte Wirkungsstätte zurück. „ Dort hat meine BBL-Karriere begonnen. Ein Ort, der für mich immer besonders sein wird“, sagte Theis.Bild: Ulmer

Basketball-Bundesliga Anständig verabschieden

Tübingen tritt am Montag in Braunschweig an. Übernimmt Aleksandar Nadjfeji in der neuen Saison die Chefrolle?