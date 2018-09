Aquarelle für den Kaiser und Grab in Jerusalem

Die Eckdaten aus dem Leben Gustav Bauernfeinds sind bekannt: Geboren wurde der Orientmaler am 4. September 1848 in Sulz, gestorben ist Bauernfeind am 24. Dezember 1904 in Jerusalem.Weshalb der Künstler sich dort aufhielt und wie Gustav Bauernfeind zu der Ehre kam, auf dem Jerusalemer Templer-Friedhof bestattet zu werden, beleuchtete Richard Weinzierl am Donnerstagabend vor rund 40 Interessierten ...