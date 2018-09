Astro-Alex wirbt um Nachwuchs

Künzelsau. Vanessa Knaack, Lehrbegleiterin an der Freien Schule Anne-Sophie, kennt die Berufswünsche ihrer Dritt- und Viertklässler: „Zehn von 28 möchten Astronaut werden, also alle Jungs.“ Sam (8) kann auch überzeugend erklären, warum er mit einer Rakete ins All starten möchte: „Das ist cool, da kann man vieles beobachten, die Sterne und so.“ Eine Alternative hat er sich vorsichtshalber auch schon überlegt: „Schlosser wie mein Vater.“

Der Bub ist einer von rund 900 Schülern, die gestern nach Künzelsau ins Carmen-Würth-Forum gekommen sind. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hatte eingeladen zur „großen Raumfahrtshow“, die in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation entstanden ist. „Wir möchten damit ein Fenster in die Welt der Forschung öffnen“, sagte Volker Kratzenberg-Annies, der bei der DLR die Nachwuchsförderung verantwortet.

3,5 Millionen Euro gibt das Unternehmen jährlich für solche Zwecke aus. Ursprünglich sollte diese interaktive Doppelstunde in eher kleineren Aulen für 300 Schulen gastieren. „Wir wurden geradezu bombardiert, deshalb sind wir an 20 Orten in großen Hallen“, erklärt der DLR-Mann. Nun werden 500 Schulen und mehr als 20 000 sehr kluge Kinder angesprochen. Dennoch sind alle Veranstaltungen ausgebucht.

Von der dritten bis zur sechsten Klasse ließen sich die Schüler am besten erreichen, weiß Kratzenberg-Annies: „Wer in der Mittelstufe die Physik langweilig findet, bei dem ist der Zug abgefahren.“ Der Künzelsauer Alexander Gerst erweise sich als wahrer Glücksfall für die Rekrutierung des MINT-Nachwuchses: „Das ist ein unglaublich sympathischer, toller Typ.“ Seine Experimente in der ISS mit Seifenblasen und Papierflieger in der Schwerelosigkeit sind Renner bei Youtube. Auf Twitter hat Astro-Alex 1,2 Millionen Follower.

Nach Künzelsau schickte Gerst einen Videogruß von der ISS: „Ich finde es schade, dass ihr nicht alle hier oben sein könnt.“ Leon (8) hatte er schon vorher als potenziellen Nachfolger gewonnen: „Man kann die ganzen Planeten erforschen und die Erde von oben sehen, da denkt man, sie ist ein Fußball.“ Hans Georg Frank