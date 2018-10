Auch Abschreibern gute Noten gegeben

Seinen Lebensabend verbringt der pensionierte Studiendirektor Walter Zinecker zusammen mit seiner Ehefrau Alice im Altenpflegeheim St. Josef in Haigerloch.Walter Zinnecker kam am 9. Oktober 1928 in Giengen an der Brenz zur Welt. Der Vater war Kaufmann, die Mutter Hausfrau. Den Besuch des Gymnasiums in Giengen unterbrach der Zweite Weltkrieg. Als 16-Jähriger musste Zinecker als Luftwaffenhelfer zu...