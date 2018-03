Auf Spurensuche nach einem Verspotteten

Nicht sehr freundlich, dieses Schmähschrift. „Doctor Lemp Tubingensis“ befindet sich ganz rechts, als Hundefigur in Ornat, mit Doktorhut und einem spitzen Knochen in der linken Hand. Im Vers unten rechts wird er so beschrieben: „Herr Doctor Lemp Evangelist/Mit neyd und zorn ein böser Christ/ Er wuet und piltrecht wie ein hundt/Der geschrifft hat er gar wenig grundt“. Archivbild