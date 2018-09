Ein junger Autofahrer hat am Mittwochmorgen auf dem Zebrastreifen an der Einmündung der Grüntaler Straße in die Ortsstraße ein 8-jähriges Mädchen angefahren und schwer verletzt. Gegen 7.35 Uhr überholte der 19-Jährige mit seinem BMW auf der Ortsstraße einen Pkw, der vor ihm nach rechts auf den Parkplatz der dortigen Bäckerei abbiegen wollte und deshalb abgebremst hatte. An der Einmündung Grüntaler Straße rannte die 8-Jährige im selben Moment von rechts über den Zebrastreifen. Der junge Mann erfasste das laufende Mädchen. Die 8-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. In einem Rettungswagen wurde sie nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei Horb ermittelt und sucht nach Zeugen. Wer den Unfall gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07451 /960 zu melden.