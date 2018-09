Danke Herr Soltau, für Tempo 30 in Mähringen. Wie beim Fest zugesagt, bemühe ich mich auch um einen wohlwollenden Leserbrief. Lange hat es gedauert, und vieler Aktionen bedurft. Ein demoliertes Auto auf meiner Miste, das die Folgen aufzeigen wollte, oder eine Unterschrifteninitiative im Dorf. Vieles wurde mit dem Argument der Gesetzgebung abgelehnt oder auch ignoriert. Auch der Offene Brief an Sie, Herrn Braun und den Landesminister Herrn Herrmann nebst Unterschriftenliste wurde nicht beantwortet.

Nun sitze ich hier, und kann nicht anders als zu sagen: Schreiben Sie sich Tempo 30 nicht allein auf die Fahne! Viele Bürger unserer Gemeinde haben sich dafür eingesetzt! Bitte bemühen Sie sich nun um den Schindhautunnel und durchgängig Tempo 30 auf den Härten zur Entlastung der Anwohner in diesem, durch den Durchgangsverkehr stark belasteten Bereich. Und bitte, nun muss auch die Kontrolldichte erhöht werden, damit die Geschwindigkeitsbegrenzungen in allen Härtengemeinden durchgesetzt werden können.