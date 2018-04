Augsburger Panther holen Nachwuchsverteidiger Rogl

Augsburg. Dies teilte der bayerische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch mit. Der 21-jährige Rogl absolvierte in dieser Saison sechs DEL-Partien für die Mannheimer. Überwiegend wurde der gebürtige Landshuter aber mit einer Förderlizenz für die Kassel Huskies in der zweithöchsten Spielklasse eingesetzt. «Er besitzt zweifelsohne großes Potenzial. Das hat er in der DEL bereits angedeutet. Nun wollen wir ihm dabei helfen, sich zu einem Top-6-Defender in einem DEL-Team zu entwickeln», sagte Panther-Trainer Mike Stewart.