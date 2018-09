Ausstellung zeigt in Pliezhäuser Bücherei den Technikfriedhof der letzten Jahrzehnte

Sie: Das waren in größter Einmütigkeit der damalige Bürgermeister Otwin Brucker, der Gemeinderat und die Schule. Am Donnerstag wurde eine kleine Ausstellung eröffnet. Bestückt ist sie mit allerhand Geräten, die in den letzten 40 Jahren den oft kurzen Weg von der heißen Neuigkeit in die Abstellkammer zurückgelegt haben.In seiner kurzen Begrüßung würdigte Bürgermeister Christof Dold seinen Vorgänge...