Australien siedelt Mistkäfer an

Sydney. Wer an Mistkäfer denkt, dem kommt sofort das Bild des kleinen Insekts vor Augen, das in Ruhe seine Dungkugel rollt – um sie später zu verspeisen, oder um darin seine Eier abzulegen. Australien plant nun, in diese gemächlichen Tiere 23 Millionen australische Dollar (14 Millionen Euro) zu investieren: Wissenschaftler wollen die kleinen Insekten besser erforschen und im Rahmen des Forschungsprojekts drei neue Spezies ansiedeln sowie zwei einheimische Arten verstärkt züchten.

Die Biologin Leslie Weston, die das Projekt an der Charles Sturt Universität in Sydney leitet, schätzt den volkswirtschaftlichen Wert der Käfer mit dem schwarz glänzenden Panzer in Australien auf mehr als eine Milliarde Dollar pro Jahr. Das liege nicht nur an der Produktivitätssteigerung der Weiden: Indem sie den Dung verarbeiten, verhinderten die Käfer auch, dass sich Fliegen und anderes Ungeziefer ausbreiten.

Das wiederum hilft der Gesundheit und dem Wohlergehen der grasenden Tiere auf der Weide. Weston: „Eine Reduzierung der Fliegen kommt auch den Menschen zugute, die in den Outback-Regionen leben und arbeiten.“

Das gesamte Forschungsprojekt ist auf fünf Jahre ausgelegt. Teil des Projekts ist, unterschiedliche Arten von Mistkäfern australienweit zu beobachten, um zu sehen, welche Arten sich wo angesiedelt haben und welche am besten zu den unterschiedlichen Klimazonen und Böden passen. Laut Weston leben in Australien über 500 einheimische Mistkäferarten. „Außerdem gibt es 23 Spezies, die aus Afrika und dem Mittelmeerraum importiert wurden“, sagte sie.

Käfer für jede Art von Dung

Dass Tiere importiert werden, obwohl es so viele einheimische Arten gibt, hat einen Grund: Die meisten der australischen Mistkäfer verarbeiten nur den Kot von Beuteltieren wie Kängurus und Wallabys, nicht aber den feuchten Dung von Pferden, Schafen oder Rindern.

Deshalb soll das Angebot an Mistkäfern nun ausgebaut werden: „Vor allem an solchen, die sich für die Bedingungen im Inneren Australiens eignen“, wie Weston erklärte. Dort haben es Farmer besonders schwer, weil das Zentrum des Kontinents langen Perioden von Trockenheit und Hitze ausgesetzt ist, die im Sommer an die 50 Grad reicht.

Auf der eigenen Farm getestet

„Ein wichtiger Teil dieser Forschung ist, die Landwirte über die Verbände zu informieren“, sagte Weston. Sie will den Landwirten helfen, die Population an Mistkäfern auf ihrer Farm besser zu managen und ihre Bauernhöfe damit auf Dauer nachhaltiger zu betreiben.

Den Vorteil der Käfer hat Weston selbst erlebt: Auf ihrer eigenen Farm sammelte sich der Dung in dem trockenen und heißen Klima so sehr an, dass „ich mit dem Schubkarren umhergehen musste, um den Mist aufzusammeln“. Der Dung drohte das Gras zu ersticken. Seit sie aber drei Arten von Mistkäfern angesiedelt habe, sei das Problem gelöst.