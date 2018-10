Auto-Politik am Pranger

Berlin. Im Streit über neue Klimaschutzvorgaben für Autos haben andere EU-Staaten den Druck auf Deutschland erhöht, strenge Kohlendioxid-Grenzwerte für 2030 zu akzeptieren. Auch Länder mit einer wichtigen Autoindustrie wie Frankreich, Spanien oder Italien plädierten beim Treffen der EU-Umweltminister für einen schnellen Umstieg auf weniger schädliche Fahrzeuge. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) bremste im Namen der Bundesregierung.

Der Luxemburger Umwelt-Staatssekretär Claude Turmes beschwerte sich beim Treffen der 28 EU-Umweltminister erst über Berlins Bremserrolle bei Klimaschutzvorgaben für Pkw, dann nahm er sich den Dieselkompromiss vor: „Es kann nicht sein, dass Dieselautos in deutschen Städten nicht mehr fahren dürfen, aber in Warschau oder Bukarest die Luft verschmutzen und die Gesundheit gefährden.“

Mit der Klage war die luxemburgische Regierung nicht allein. Beim Ministerrat stand die deutsche Politik überraschend deutlich am Pranger: Einen Tag nach der Veröffentlichung des jüngsten Berichts des Weltklimarats waren zahlreiche Mitgliedstaaten entschlossen, in der Klima- und Luftreinhaltepolitik neue Maßstäbe zu setzen, auch gegen den Widerstand aus Berlin.

Dass es Streit um neue Kohlendioxid-Grenzwerte für Pkw im kommenden Jahrzehnt geben würde, war absehbar. Aber nun wird auch scharfe Kritik an der Einigung des Dieselgipfels in der vergangenen Woche geübt. Das Problem: Was passiert mit den Fahrzeugen, die in 14 deutschen Regionen mit besonders schmutziger Luft per Umweltprämie von 5000 oder 6000 EUR ausgemustert werden? Schrottreif sind die noch lange nicht, sie werden auf Gebrauchtwagenmärkte rollen – und voraussichtlich bevorzugt nach Osteuropa verkauft, weil der deutsche Markt für gebrauchte Diesel schon hoffnungslos verstopft ist. 240 000 ältere Dieselfahrzeuge werden jedes Jahr von Deutschland in andere EU-Länder verkauft, die Steigerungsraten sind vor allem im östlichen Europa hoch. Die Regierungen der Slowakei, Bulgariens oder Polens sind alarmiert, setzten das Thema auf die Tagesordnung der Ministerrunde: Es gebe dringenden Handlungsbedarf.

Strengere Grenzwerte würden Jobs nicht gefährden, sondern sichern: Die Auto-Industrie müsse gezwungen werden, in Forschung und Entwicklung von Elektroautos auch in Europa zu investieren statt nur in Asien, sagte Dänemarks Umweltminister Esben Lunde Larsen. Das Land will neue Autos mit Verbrennungsmotoren vom Jahr 2030 an verbieten, Frankreich plant ein solches Verbot ab 2040.

Vor allem für die deutsche Autoindustrie bedeutet das eine enorme Herausforderung. Das Kanzleramt hat in Angela Merkels (CDU) Auftrag in den vergangenen Tagen bei den Regierungen wichtiger EU-Staaten interveniert, um das Schlimmste zu verhindern. Allerdings: In Luxemburg vertrat Umweltministerin Schulze zwar offiziell die vorsichtige Linie der Regierung, ließ aber wenig Zweifel daran, dass auch ihr diese Position nicht ehrgeizig genug ist. Auch industriepolitisch sei das der falsche Weg, die Regierung sollte „ambitionierter“ sein, erklärte die Ministerin.

Derweil sorgte das Verwaltungsgericht Berlin gestern mit seiner Entscheidung für Furore. Der Senat muss auf elf Straßenabschnitten Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge und Lkw erlassen. Davon sind mehr als 200 000 Berliner sowie 220 000 Pendler stadteinwärts betroffen. Auch Handwerksbetriebe könnten ein Problem bekommen. Erfahrungsgemäß sind acht von zehn Handwerker-Fahrzeugen Diesel. Ob diese zusammen mit Anwohnern eine Ausnahmegenehmigung bekommen, muss noch geprüft werden.

Kritik an dem Urteil kam prompt vonseiten der Unternehmerverbände Berlin-Brandenburg (UVB). „Streckenbezogene Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge bringen mehr Schaden als Nutzen. Vor allem für die Wirtschaft. Der Ausweichverkehr wird mehr Staus und Emissionen produzieren – die Luft wird so nicht besser, sondern schlechter“, kritisierte Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die bereits in Hamburg und von 2019 an auch in Stuttgart und Frankfurt Fahrverbote durchgesetzt hatte, feierte das Urteil als Erfolg. „Es ist klar, dass es Dieselfahrverbote geben wird, wir sind sehr zufrieden damit“, sagte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. (mit dpa)