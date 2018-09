Villingen-Schwenningen. Eine 75 Jahre alte Fahrerin kam aus noch ungeklärter Ursache von der Landstraße ab und prallte frontal gegen einen Baum, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 75-Jährige wurde durch den Aufprall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Auch ihr 57 Jahre alter Beifahrer wurde bei dem Unfall am Samstagabend schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.