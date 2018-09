Im Eulenweg ist am Mittwochabend ein Auto in Brand geraten. Der Autobesitzer stellte seinen Wagen gegen 20 Uhr vor einem Wohnhaus ab. Etwa eine halbe Stunde später sah ein Zeuge, dass der Mercedes im Frontbereich brannte, und verständigte die Feuerwehr. Bis zu deren Eintreffen hatte sich das Feuer zu einem Vollbrand entwickelt und einen Bretterverschlag in Mitleidenschaft gezogen. Feuerwehr und Polizei gehen von einer technischen Ursache aus. Wie der Brand entstand, ist unklar. Ein strafbares Handeln und Fremdverschulden werden ausgeschlossen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8500 Euro.