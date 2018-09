Eine 80-jährige Polo-Fahrerin hat am Montag gegen 15.10 Uhr einen 60-jährigen Fußgänger in der Wallstraße angefahren. Die Frau war auf der Wallstraße unterwegs und streifte den am rechten Straßenrand gehenden Mann. Der 60-Jährige kam zu Fall und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden.