Ulm. Eine 18 Jahre alte Autofahrerin habe am Freitagnachmittag auf die linke Spur wechseln wollen und den Mann übersehen, teile die Polizei am Samstag mit. Ein Rettungswagen brachte den 60-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.